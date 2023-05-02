陈振声鼓励理工院毕业生善用技能 为弱势群体发声

在一个充斥着许多不同声音的世界里，为弱势群体发声尤为重要，这样才能让更多人听到他们的心声，让人们对他们所面临的挑战有更深的认识。

教育部长陈振声星期二（5月2日）出席淡马锡理工学院传播与媒体管理文凭课程，及法律与管理文凭课程的毕业典礼时致辞说，法律和传媒看似两种截然不同的科系，但这两个课程的毕业生其实都具备塑造叙述角度和观点的技能，并且拥有为社会的弱势群体发声的机会。

他说，为弱势群体发声可让人们对不同人所面临的挑战有更深的认识，而提高意识是解决这些挑战重要的第一步。

“这很重要，因为我们的目标是建立一个无论生活起点如何，所有人都有机会的新加坡。我鼓励大家成为人们的发声人，在我们的社会中创造积极的变化。”

陈振声提醒毕业生，在发声时也得确保所讲述的事是真实和准确的。

“这意味着超越表面、超越头条、超越偏见。你必须有意识地质疑自己假设的情况，并寻找更多不同的视角。这也意味着对可能扭曲我们对周遭世界理解的错误信息和虚假信息保持警惕。错误信息会造成不必要的恐惧和恐慌。”

五所理工学院星期二起连续几天举办毕业典礼。淡马锡理工学院本届有5843名毕业生，从39个全职专业文凭课程和43个部分时间课程毕业。18场毕业典礼将举行至5月10日。