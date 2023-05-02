本地股市星期二上升0.35%

本地股市受美国联邦储备局可能再加息和经济前景不佳的阴影笼罩，海峡时报指数星期二（5月2日）开盘后强劲上扬但后劲不足，以3281.99点作收，全天上升11.48点或0.35%。

星展集团（DBS）最新业绩传捷报，以及第一共和银行（First Republic Bank） 倒闭后由摩根大通（JPMorgan Chase）接管，提振市场情绪。

可是澳大利亚储备银行星期二宣布加息25个基点以抑制通货膨胀，让投资者大感意外。市场之前预测它不会加息，这提高了经济衰退的概率。

与此同时，美国联邦储备局展开为期两天的会议，讨论最新的货币政策。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）指出，第一共和银行是继硅谷银行（SVB）之后因为利率高涨而倒闭的第二家地方银行，但市场预测这不会阻碍美联储再次加息25个基点。

“许多人相信，美联储若这次加息25个基点，将预示着美联储收紧货币政策周期出现转折，但澳洲储备银行星期二早上出人意料地宣布加息，这让市场担心美国接下来的货币政策走向。”

全天全场总交易量为20亿8000万股，总交易额11亿2000万元。上升股305只，下跌股263只。

上涨的海指成分股包括新翔集团（SATS）、扬子江船业（Yangzijiang）和城市发展（CDL），股价分别上升3.15%、2.42%和1.87%，收报2.62元、1.27元和7.08元。

下跌的有泰国酿酒（Thai Beverage）、丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），分别滑落2.34%、1.68%和1.48%，收报0.625元、2.34元和1.33元。