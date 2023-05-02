滨海艺术中心图书馆6月底关闭 藏书移至国家图书馆大楼

滨海艺术中心图书馆将在今年6月30日关闭，所有藏书和活动都将转移到位于市区的国家图书馆大楼。

国家图书馆管理局星期二（5月2日）发文告说，这次搬迁能将表演艺术类藏书、服务、活动以及其他计划与国家图书馆现有的艺术资源加以整合，更加靠近学术和艺术机构，以及附近的社区和艺术工作者。滨海艺术中心图书馆目前的场地将由滨海艺术中心改造为艺术和商业空间。

滨海艺术中心图书馆广受欢迎的活动，包括演奏会、电影放映会、爵士乐欣赏工作坊等，最早将于今年 8 月在国家图书馆大楼的新地点举办。其他服务如使用音乐室或借阅乐谱和书籍等，也将从 2024 年下半年开始在新地点开放给公众。

国家图书馆管理局总裁黄子鹏说：“虽然我们对离开滨海艺术中心感到难过，但是也很高兴有机会在市政区打造一个新的、综合的艺术资源平台。访客可以在国家图书馆大楼的同一屋檐下，非常方便地获取来自滨海艺术中心图书馆的表演艺术类资源，以及国家图书馆管理局丰富的艺术收藏。”

2024年开始，设于国家图书馆大楼广场的新设施也将启用。图管局计划在那里提供更大的空间来进行艺术和文化表演，并增添新的餐饮服务。

图管局将在滨海艺术中心图书馆关闭之前举办一系列表演和电影放映活动，并在6月30日图书馆开放的最后一天举办一场告别派对，邀请公众参与。