樟宜机场T5工地刮“龙卷风” 铁片路障乱飞骇人

樟宜机场第五搭客大厦（T5）的建筑工地刮起罕见“龙卷风”，铁片和路障抵挡不住强风飞旋而起，再伴随着碰撞声掉落，场面相当骇人。目前未传出人命伤亡。

这起事件发生在星期天（4月30日）早上，地点是樟宜东的建筑工地内。

社交媒体日前流传一段长约三分钟的视频，显示正在发展樟宜机场第五搭客大厦（T5）的樟宜东工地内，出现强力旋风，就好似“龙卷风”。

视频显示，事发时处于阴天，不少建筑材料在强风中顺时针飞起，旋风缓缓移动至其他地方，并伴随着碰撞响声，若不幸掉落砸中人，后果不堪设想。相信上述情景发生得太突然，视频里传来不断惊呼的男声。

樟宜机场集团发言人答复《联合早报》询问时说，星期天早上发生了不寻常的自然现象（unusual natural phenomena），所幸无人在事件中受伤。樟宜机场集团和承包商在事发后使用额外的支撑物，固定了那些会移动的物品。进行安全评估后，工地的工程目前已恢复。

据早前报道，樟宜机场T5建设项目原本已准备招标，但因冠病疫情而搁置了两年。

随着T5发展计划重启，交通部长易华仁3月3日在国会拨款委员会辩论交通部的开支预算时指出，樟宜东的土地准备和排水工程已经完成，T5的设计正在更新，预计建筑工程会在2025年展开，2030年代中期投入运作。

《联合早报》正向新加坡气象署了解更多详情。