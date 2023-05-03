在美国联邦储备局公布利率决策的前一天，美国地区银行遭遇的抛售重燃了投资者对金融稳定的担忧，华尔街股市连续两个交易日收低。

标普500指数下跌1.16%，纳斯达克指数和道琼斯工商指数同样下跌1.08%。

两只美国银行股PacWest Bancorp和Western Alliance Bancorp因股价波动过大而停牌，它们分别重挫28%和15%。

追踪美国银行股表现的KBW纳斯达克银行指数（KBW Nasdaq Bank Index）下跌5.5%，创3月硅谷银行倒闭引发银行业危机以来的最大跌幅。

新加坡海峡时报指数星期二（5月2日）以3281.99点作收，全天上升11.48点或0.35%。

东京和中国股市休市。悉尼股市星期三（3日）开盘下滑1.09%，首尔跌0.48%。

本地股市星期三开盘可以关注股票：

*中国神山果农控股（China Shenshan Orchard Holdings）获准延长脱离观察名单的期限。公司闭市后披露，较早前向新交所申请延长脱离观察名单的期限至今年12月4日，新交所回复表示不反对。

*停牌中的厨房文化公司（Kitchen Culture）向新交所申请延迟举行2022财年的常年股东大会的期限至今年10月16日。

*复兴联合（Renaissance United）披露，集团向商业事务局（CAD）征询后获得当局回复，后者表示并没有对集团、子公司和联营公司持续调查，也没有针对集团现任董事展开调查。

复兴联合前称业高国际（IPCO International），它涉及2013年在本地发生的小股风暴，被商业事务局展开调查。