去年垃圾丢弃量超出疫前水平 住家垃圾回收率下降

随着经济活动复苏，我国去年的垃圾丢弃量超出了冠病疫情暴发前的水平，但回收率仍不及疫情前，其中住家垃圾回收率更下降了。建筑和拆建活动恢复，也导致工业垃圾产量和回收量都显著增加。

根据国家环境局星期三（5月3日）发布的文告，本地去年制造约739万公吨的固体垃圾，较2021年的694万公吨增加6.4％，并且首次超出疫前2019年的728万公吨。

当中，553万公吨来自工商业设施的非住家垃圾，较前年的512万公吨增加8％。

另外186万公吨为住家垃圾，比前年的182万公吨略增2％。这些住家垃圾来自家庭住户、学校、巴刹和小贩中心等场所。

整体回收率提高两个百分点至57％



尽管整体回收率从前年的55％增加到去年的57％，但仍低于2019年的59％。

去年制造的垃圾有大约320万公吨被丢弃，比前年多2.5％。其余419万公吨获再循环利用。非住家垃圾回收率从70％提高到72％，住家垃圾回收率反倒从13％减少到12％。

环境局说，整体垃圾量增加的主因，是由于建筑和拆建活动增加，导致包括黑色金属废料的相关垃圾量提高。

去年的建筑和拆建垃圾量上升多达40％，黑色金属废料则多了2％。这两个类别的垃圾回收率都保持在99％，使去年的整体回收率随之提升。

环境局指出，有更多回收公司在本地开业，也带动了部分废弃物类别的回收率。其中玻璃的回收率从13％略增至14％，灰烬和污泥则从9％提高到11％。这有助减少实马高垃圾埋置场的污泥废弃物。

不过，由于出口运费比疫情前高昂，纸张和纸板以及纺织和皮革废料的回收率去年都下降了2％。木材垃圾量则因建筑和工业活动持续恢复而增加，导致回收率减少5％。