中学与初院直接收生计划5月4日开放申请

2024年的中学与初级学院直接收生计划将从星期四（5月4日）开放申请，工艺教育学院和理工学院的提前招生活动则分别从5月24日和6月5日起接受申请。

教育部星期三（3日）发文告说，今年共有142所中学与20所初院开放直接收生计划（Direct School Admission，简称DSA）申请。DSA旨在让学生在会考前，凭学业成绩以外的才华如体育、艺术、制服团体、语文、领袖才能等报读学校。学生被录取后，则会在各自的中学或初院继续发展相关才能。

中学方面，学生可在本月4日上午11时至31日下午3时之间通过统一报名网站申请不同的学校和才艺领域。通过网站的申请免费，并且需要一名家长登录Singpass以确认身份。没有Singpass的家长则可向孩子的小学寻求帮助。

初院方面，由于个别初院的报名时段、程序和遴选标准都会不同，当局建议学生查询各校网站的资料。

教育部也建议有兴趣参与中学和初院DSA的学生在提交申请表格前，浏览各校网站以了解重要期限等详情。网址分别为https://www.moe.gov.sg/dsa-sec和https://www.moe.gov.sg/dsa-jc。

另外，工教院和理工院的提前招生活动（Early Admissions Exercise，简称EAE）是为了鼓励升读工教院和理工院的学生，以及有至少两年相关工作经验的成年人，凭其他才能和对课程的兴趣来争取学额。遴选过程可能需要申请者提交证明自己资历的材料，并接受面试和才能测试。

工教院的EAE将从本月24日开放至30日，申请程序、要求、以及面试和确定接受邀请的重要日期都可在https://www.ite.edu.sg/apply-eae查询。

应届工教院学生申请理工院EAE的日期则为6月8日至14日；给O水准毕业生的开放日期则为6月22日至28日；在职成年人的申请开放日期是6月5日至7月2日。详情可上https://eae.polytechnic.edu.sg/查询。