砂拉越鲜猪肉供应 成本每公斤涨3元

本地湿巴刹星期三（5月3日）起恢复了马来西亚砂拉越鲜猪肉的供应，但各部位的猪肉价格均有不同程度的涨幅。

《联合早报》记者走访多家湿巴刹了解到，砂拉越进口猪只的成本价比印度尼西亚布兰岛（Pulau Bulan）的每公斤高出约3元至4元；由于砂拉越猪只近期需求量增加，相较之前的砂拉越猪肉每公斤也涨了1元左右。

目前湿巴刹五花肉售价约为每公斤21元至22元，肉碎每公斤约9元，排骨则根据品质和部位不同，价格介于20元至28元不等。

砂拉越整头猪每公斤进价比印尼的高出约3元，除去大骨、猪脚等部位后，排骨、五花肉等部位的售价就高了约4元至5元。（蔡家增摄）

在油池湿巴刹经营了20多年猪肉摊位的蔡万隆（70岁）说，砂拉越整头猪每公斤进价比印尼的要高出3块多，“但是扣掉猪大骨、猪脚这些部位，我们卖五花肉、排骨的价格就要涨四五块。”

蔡万隆说：“头一个月我们肯定会比较辛苦一点，顾客会有顾虑不敢买，或者觉得比原来的肉贵就吃比较少。鲜猪肉不能放太久，所以最近会少进大概20%左右。”

蔡万隆的摊位之前主要售卖的都是印尼猪肉，目前也有一小部分的澳洲进口猪肉，但是价格和新鲜度都不及印尼猪肉。他说，母猪怀孕生小猪要110天，小猪长大还要时间。因此摊位主要依赖砂拉越猪肉的情况预计会持续半年至一年。

记者走访发现，由于巴刹猪肉摊位的招牌很多有“印尼”字样，因此不少售卖鲜猪肉的摊位都挂上了标识或告示，注明猪肉是来自马来西亚与澳洲，让顾客安心购买。

林邦湿巴刹摊位助手陈阿伟（41岁）受访时说，砂拉越的猪比布兰岛的要大，每头重了十多公斤，但是吃起来味道没太大分别。

他说，尽管成本上涨导致摊位生意下降了约三成，但是老板近期反而增加了进货量，以避免供应中断或猪肉继续涨价。