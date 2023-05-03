受银行股拖累 本地股市周三早盘跌0.88%

受到银行股拖累，加上两只海指成份股除息，本地股市星期三（5月3日）早盘下跌0.88%或29.04点，海峡时报指数截至中午报3252.95点。

紧随美股隔夜跌势，亚太股市普遍下跌。除了东京和中国股市休市，香港下跌1.77%，首尔、悉尼、台北和吉隆坡股市的跌幅介于0.51%至1.23%。

占海指权重最大的本地银行股皆下跌， 星展集团（DBS）跌幅最显著，跌2.16%至32.24元，大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）各跌0.96%和0.87%，报27.99元和12.55元。

泰源公司技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，第一共和银行（First Republic Bank）星期一（1日）被摩根大通（JP Morgan）接管对投资者而言应是利好消息，但很快就被市场消化，美国地区银行星期二遭到抛售反映投资者担忧金融业下来前景。

她说： “从技术来看，海指跌破之前3260支撑点，因此接下来还有可能会继续下行。”

虽然已公布最新业绩的两家本地银行发出捷报，但王彬妮认为它们的盈利表现并没有比预期中强劲，因此有投资者乘机套利。

星展集团第一季净利同比增长43％至25亿7100万元，创下新高，大华银行第一季净利同比增长67%至15亿1100万元。华侨银行的业绩将在下星期三（10日）出炉。

随着澳大利亚中央银行星期二出乎市场意料加息25个基点，美国联邦储备局是否会继续加息受到市场瞩目。美联储将于新加坡时间星期四（4日）凌晨宣布政策决定。

海指早盘最低3243.60点，最高3266.23点。全场交易量6亿6954万股，交易总额5亿8859万元。上升股192只，下跌股268只。

城市发展（CDL）和云顶新加坡（Genting Singapore）星期三除息，各跌1.55%和5.36%，报6.97元和1.06元。

胜科工业（Semcorp Industries）逆势上扬6.01%至4.59元。星期三早上开市前公布最新转型计划的吉宝企业（Keppel Corp）早盘上涨1.77%至6.33元。