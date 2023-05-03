黄永宏呼吁中国与亚细安 加快落实《南中国海行为准则》

每年有30%的全球海上贸易途经南中国海，一旦爆发冲突破坏本区域的稳定，这将对全世界造成深远的影响。国防部长黄永宏医生呼吁中国与亚细安成员国加快落实《南中国海行为准则》。

黄永宏星期三（5月3日）为第13届亚洲国际海防展览及会议（IMDEX Asia）致开幕辞时说，全球有四分之一的石油贸易和三分之一的集装箱贸易途经新加坡和马六甲海峡。国防安全领域有必要采取积极措施来防止或缓和亚洲的冲突。

他强调，各方须重申集体承诺，维持一个共同参照框架，为海事领域的互动提供指引。

他呼吁中国与亚细安成员国在《联合国海洋法公约》的基础上，加速落实实质性的《南中国海行为准则》。“自中国和亚细安2002年首次同意采纳框架以来，这项亟需的协议已经酝酿了20多年。”

时隔四年，亚洲国际海防展览及会议星期三在樟宜展览中心拉开序幕，共有47个代表团，包括来自38个国家的22位海军司令、海岸警卫队司令和海事执法机构负责人出席开幕仪式。

亚洲国际海防展览及会议在樟宜展览中心拉开序幕，共47个代表团出席开幕仪式。（萧紫薇摄）

今年有来自世界各地的250多海事防卫业者参展，以及13个国家的22艘船舶在军舰展上亮相。黄永宏、国防部高级政务部长王志豪与国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈在开幕式结束后，参观了国防技术与造船的展览。