警方全岛打黑扫黄 110人接受调查

涉嫌卖淫、非法赌博和非法放贷等活动，警方联合各执法单位在全岛展开为期三天的扫荡行动，共调查110名介于20岁至70岁的男女。

新加坡警察部队星期三（5月3日）发文告说，来自东陵警署和刑事侦查局的警员，在移民与关卡局和卫生科学局人员的协助下，于4月26日至28日在全岛展开执法行动，打击罪案。

在针对非法卖淫的执法行动中，警方突击了在大巴窑、武吉知马、里峇峇利，以及新民路的按摩院和商业单位，介于20岁至47岁的48名女子在妇女宪章下被调查。

在碧山和大巴窑的一场行动中，介于54岁至70岁的11人，被指涉及非法赌博活动，充当“卜基”收注、跑腿或赌博，抵触赌注法令而被调查。警方也起获2022元现金、多部手机和赌博用具。

19人涉嫌非法远程赌博被调查。图为不法分子利用电脑进行网上赌博游戏。（警方提供）

警方也突击了麦波申一带贝恩路（Burn Road）的两个办公大楼的办公室，介于21岁至65岁的19人涉嫌非法远程赌博而被调查。现场也起获5000元现金、多部电脑和电子硬件作为证物。

警方也联合移民与关卡局和卫生科学局突击检查乌节路的公共娱乐场所。六名女子因没有持工作准证，涉嫌抵触雇用外来人力法令被捕。当局还查获了11支非法电子烟。

警方联合移民局和卫科局突击检查乌节路的公共娱乐场所。（警方提供）

其余26人因涉及非法放贷活动、充当钱骡等而被警方调查，他们的年龄介于17岁至69岁。

所有调查行动仍在进行中。