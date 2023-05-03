调查：滥用毒品者平均16岁前接触毒品

本地滥用毒品者首次接触毒品的平均年龄是15.9岁，最普遍滥用的是大麻，当局誓言继续多管齐下打击毒品，并加强教育青少年认清毒品的危害。

中央肃毒局星期三（5月3日）在工作计划研讨会上公布，由心理卫生学院进行的“2022年健康及生活方式”调查。根据调查结果，当局估计过去12个月内，至少0.7％的本地居民曾至少一次滥用毒品，换算成全国人口约为1万8000人。滥用毒品者首次接触毒品的平均年龄是15.9岁，有超过四成的嗜毒者在18岁以前滥用毒品。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤在工作计划研讨会上致辞时，对这个发现表达关注，强调当局将继续加强对毒品危害的教育，并驳斥出现在国外媒体或社交媒体上有关毒品的错误信息。

他说，我国在上世纪60和70年代曾面对毒品问题，但政府一路走来，通过多管齐下的方式打击毒品问题。

张志贤说：“我们面对巨大的挑战，但我有信心我们能克服挑战，就如同从前一样，控制毒品问题，避免毒品危害国人。”

共有6509名本地居民参与调查，他们的年龄介于15岁至65岁。当中，超过八成的受访者认同滥用毒品具有相当大的危害，而他们远离毒品的三大原因分别是将面对的法律后果（74.4%）、可能被逮捕的概率高，以及对健康的影响（同样为65.4%）。

中央肃毒局在工作计划研讨会上准备大麻样品，让参与者实际看到和闻到大麻，从不同角度了解其危害。（李冠卫摄）

根据调查结果，最常被滥用的毒品是大麻（45.9%）、爱他死（21.2%）和甲基安非他命（methamphetamine，俗称冰毒，占18.5%）。此外，约52%的嗜毒者首次滥用的毒品是大麻，接着是爱他死（18.6%）和海洛英（3.2%）。

对于会滥用毒品的原因，21.6%说是出于好奇心，近两成则是认为吸毒可以解决所面对的问题，11.9%是受朋友影响。