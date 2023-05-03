武吉班让攻击女子野猪 已被公园局人道毁灭

武吉班让出现野猪伤人事件，引起不少居民担忧，希望当局采取行动确保公众的安全。国家公园局受询时证实说，伤人的野猪已被人道毁灭。

这起事件发生在星期一（5月1日）晚上约11时50分，一名女子在万吉路第270座组屋前的巴士站，遭一只窜出的野猪攻击。

新加坡民防部队受询时证实接获求助热线，一人被送往陈笃生医院治疗。

公园局野生动物管理高级署长吕福明博士答复《联合早报》询问时指出，当局正与受伤女子的家人联系。肇事的野猪随后被工作人员发现倒在路边。经过野生动物兽医的评估，野猪的两条后腿有骨折，因此进行了人道毁灭。

公园局提醒公众 应与野猪保持距离

一般相信，这只野猪是因为受伤后才攻击女路人。

公园局提醒，除了避免喂食野猪，公众应该和野猪保持距离，切勿逼近或激怒它们，尤其是带着幼崽的野猪，可能会为了保护幼崽而更具攻击性。

吕福明说：“公众若遇到野猪应保持镇定，缓慢地离开，也可拨打动物应对中心热线1800-476-1600作出投报。”

受访居民对此事件表示担忧，并告诉《联合早报》星期三（3日）早晨现场也有传出有野猪追赶清洁工的事件。

许姓公众 （53岁）星期三早上9时30分在晨练时，听到市镇会清洁工申诉自己被一只长约1.3米的野猪追赶。“还好她迅速躲进附近的篱笆内并锁上门，才幸免于难，但她事发后还心有余悸。”

住在附近公寓的居民林麦克（按摩院老板，61岁）经常在凌晨和傍晚时分，到发生野猪攻击地点附近的正华公园跑步，不时会看到野猪的身影。

“我本来对野猪出现已经习以为常，但听说有人遭野猪攻击后开始担心，以后会尽量避免一个人跑步，希望当局可以赶快采取行动，确保居民的安全。”