本地股市星期三跌0.61%

本地股市在利率继续上升以及美国经济可能衰退的担忧中震荡下跌。新加坡海峡时报指数星期三（5月3日）滑落19.98点或0.61%，闭市报3262.01 点。

投资教育公司Invest Coach董事经理蔡一鸣接受《联合早报》访问时说：“美国收紧贷款顶限的阴影再次出现，导致美国和本地股市下滑。可是若根据以往的情况来看，贷款顶限对市场的影响是短暂的。我认为市场会很快恢复。此外，通货膨胀似乎已经开始受控，美国联邦储备局可能会停止加息，这有助于避免海指进一步下滑。”

他认为，若俄乌战争没有升级，海指预计会在今年底升到3400点。

全天全场交易量为13亿6000万股，总交易额为10亿6000万元。上升股257只，下跌股321只。

在海指成份股当中，跌幅最大的是云顶新加坡（Genting Singapore）、星展集团（DBS）和丰益国际（Wilmar International），分别滑落3.57%、2.25%和2.04%，收报1.08元、32.21元和3.85元。

上升股包括胜科工业（Sembcorp Industries）、吉宝企业（Keppel Corp）和泰国酿酒（Thai Beverage），分别上升5.54%、2.89%和1.6%，收报4.57元、6.40元和0.635元。