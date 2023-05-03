专家：短暂“强阵风”导致工地铁片路障乱飞

樟宜机场第五搭客大厦（T5）建筑工地内建筑材料被吹上天，是短暂的“强阵风”造成，航空业需特别注意。

《联合早报》早前报道，星期天（4月30日）早上时分，正在建筑中樟宜机场T5的樟宜东工地内，出现强力旋风，好似“龙卷风”般把物品吹上天。

时长约三分钟视频显示，事发时天空昏暗，不少建筑材料在强风中顺时针飞起，旋风随后缓缓移动至其他地方，并伴随着物体碰撞响声，视频里也不断传来现场工人的惊呼声。

国立教育学院人文与社会学科教育学部助理教授王靖宇受询时说，根据视频所示，这个现象应该是“强阵风”（wind gust），主要是由空气摩擦所导致的湍流、风切变（wind shear），或地面受到太阳加热而引起的。“这三种情况都会导致风速和风向迅速变化，强阵风在任何地方都有可能发生。”

王靖宇指出，强阵风和龙卷风在持续时间、风速、旋转方向、破坏程度方面都有所不同。龙卷风逆时针旋转，持续时间短则五分钟，也可能长达数小时，风速超过每小时64公里；强阵风的旋转方向不定，持续时间约20秒，风速约每小时30公里，破坏程度小得多。

他说，相对于一般的公众，强阵风给对航空业带来更大的危害。“风向和风速剧烈变化可能导致升力突然下降，使飞机无法保持高度或爬升，尤其是在起飞或降落时。飞机可能无预警地向上或向下倾斜，滚动或偏航，导致飞机变得难以控制。”

《联合早报》正向新加坡气象署了解更多详情。