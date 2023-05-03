樟宜机场T2北侧10月底前重开 T1入境移民厅将扩大

樟宜机场搭客量有望明年或更早前全面复苏。配合强劲的复苏步伐，第二搭客大厦（T2）北侧将提前在今年10月底前重开，第一搭客大厦（T1）入境移民厅接下来也将重新设计以扩大客容量，第五搭客大厦（T5）的建筑工程明年展开招标，2025年动工兴建。

交通部长易华仁星期三（5月3日）在第16届樟宜航空大奖上致辞时说，今年3月，樟宜机场的乘客量恢复至2019年冠病疫情前的82％，比去年同期的40％多了一倍。

他提到，新加坡做好准备迎接最后一段的复苏，但绝不能掉以轻心。我国努力恢复疫前航空交通量之际，须确保硬件和营运能力可以应付航班和乘客量的增长。

在这方面，易华仁宣布原定明年才重开的T2北侧将提前几个月，在今年10月底前投入运作。到时，樟宜机场每年可接待9000万乘客人次，比目前多了2000万人次，甚至超越了疫前的8500万人次。乘客也能期待新的设施及零售和餐饮选项。

樟宜机场集团总裁李绍贤致辞时说，在T5落成前，集团计划在短期内增加机场的处理容量，提升旅客的机场体验，以追求下一阶段的增长。

T1自动通关通道将从12个增至超过40个

其中，樟宜机场集团将重新设计T1的两个入境移民厅。除了扩大空间，集团将和移民与关卡局合作，把各移民厅的自动通关通道从现有的12个增至超过40个。相关工程预计2025年完成，到时，新的移民厅可容纳的乘客将比目前多60％，同个时间可通关的旅客会比现在多40％。

樟宜机场集团也将在今年6月，于第三搭客大厦（T3）测试“无护照”通关体验。更多详情将在日后公布。

另外，已重启的T5建筑工程将在明年招标，预计2025年动工兴建。