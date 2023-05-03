李总理：恐怖与极端主义威胁仍在 勿掉以轻心

2015年伊斯兰国组织崛起至今，我国援引内部安全法令处理了49名自我激进化的个人，这是2007年至2014年期间案例的四倍。49名自我激进化者当中有37名是新加坡人，包括妇女和青年。其中11人的年龄在20岁或以下，这些青年当中有五人甚至想在新加坡发动攻击。

李显龙总理星期三（5月3日）为宗教改造小组在哈迪杰回教堂（Masjid Khadijah）新设的展厅“Majulah Gallery”）主持开幕时强调，在打击恐怖主义和极端主义的战斗中，新加坡绝对不能掉以轻心，因为这类威胁依旧存在，而且继续演进成为新的形式。

他指出，恐怖组织如伊斯兰国（ISIS）、卡伊达（Al-Qaeda）和回教祈祷团（JI）仍保持活跃，对全世界的追随者仍具影响力，并鼓励他们发动攻击。恐怖组织的宣传材料也继续将新加坡列为重要攻击对象。

李总理说，我国政府正在尽一切努力消除相关的威胁，加大力度打击极端主义意识形态、改善边境管理、响应和调查的能力，以及通过SGSecure应用加强社区的相应能力。

他说：“我们对恐怖主义最强有力的防御是集体提高警惕，必须时刻警惕极端主义意识形态，如果发现任何人有激进化迹象，请及时向有关部门举报。这是我们的第一道防线。”

李总理也指出，新加坡必须加强努力保持种族和宗教和谐，因为恐怖主义和暴力极端主义利用种族和宗教断层线来主张恐惧与仇恨，新加坡的多元化又使得本地的社会凝聚力特别容易受到这种威胁，人们必须尽最大努力在社会各族群和宗教团体之间保持团结与凝聚力。

宗教改造小组今年也庆祝成立20周年。李总理在发言中特别提到今年3月逝世的联合创办人，也曾是哈迪杰回教堂主席的阿里哈吉（Ustaz Ali Haji Mohamed）。

李总理说：“我希望已故的阿里哈吉所付出的努力与做出的贡献，能够激励所有信仰的宗教领袖，在未来的许多年里引导他们的追随者走向一个和谐、安全和有保障的新加坡。”