星期四开盘可关注股票

虽然美国联邦储备局加息决议和市场预期一致，但之后可能仍将继续加息的言论让市场陷入悲观。隔夜三大美股星期三（5月3日）全部下行。道琼斯工商指数收跌0.80%，报33414.24点；标普500指数跌0.70％，报4090.75点；纳斯达克指数跌0.46％，收于12025.33点。

美联储议息会议宣布加息25个基点并没有出乎市场意料，然而鲍威尔对6月仍可能根据经济数据再次加息的发言，让三大股指在尾盘集体跳水。

新加坡海峡时报指数星期三（5月3日）滑落19.98点或0.61%，闭市报3262.01点。全天交易量为13亿6000万股，总交易额为10亿6000万元。上升股257只，下跌股321只。

亚太区域股市星期四（5月4日）早盘开盘的悉尼和首尔股市全部下跌，前者下跌0.63%，后者下滑0.22%。

星期四可关注的本地股票：

*星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）盘前公布上半财年业绩，截至3月底信托每单位派息3.52分，不及去年同期的3.85分。信托可派发收入同比减少8％至1亿3078万元。净房地产收入（net property income）则下滑13.4%至1亿5592万元。信托星期三报1.33元，股价无变动。

*亚腾美国酒店信托（ARA US Hospitality Trust）盘前公布今年第一季业绩，截至3月底信托净房地产收入比去年同期上涨19%至640万美元（约851万新元）。随着旅游业的持续复苏，虽然入住率仍略低于疫情前水平，但客房平均收入（RevPAR）同比上涨24.4%至80美元。这推动信托第一季营收上涨10.2%至3620万美元。信托星期三报0.355美元，股价无变动。

*联明集团（Lian Beng）主席王邦益为首的投资控股公司OSC Capital，把全面收购联明集团的收购价调高至每股0.68元，较之前提出的每股0.62元，高出6分或9.7％。收购方表示，不会再提高献议价。联明集团股价星期三闭市跌1.52％，报0.65元。

*停牌中的耀杰集团（Regal International）回复新交所要求公司更新月度审计的文告说，因审计中仍存在疑问，公司无法在6月底完成审计工作，需寻求延期。而公司股票要在审计调查符合要求后，才会获得新交所恢复股票交易的批准。