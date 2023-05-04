疏忽照顾导致狗死 宠物美容师判罚款吊照

修剪狗毛半途烟瘾犯，宠物美容师离开休息片刻，但在离开前没有确保狗儿安全，以致狗儿滑落美容台，最终被系在脖子上的皮带活活勒死。

这起事故发生在2021年11月9日下午3时37分左右，地点在宏茂桥4道一家宠物美容店。

被告是现年22岁的布恩·雷吉娜·维恩纳（Boon Regine Vienna）。她面对一项抵触动物与飞禽法令的控状，星期三（5月3日）在国家法院认罪后被罚8000元，宠物美容师执照也被吊销九个月。

调查显示，被告案发前正在替客户的一只10岁白色玛尔济斯犬修剪狗毛，狗儿当时放在美容台上，脖子系着一条皮带，而皮带的另一端则系着美容台。

被告案发前正在为一只10岁白色玛尔济斯犬修剪狗毛，她离开片刻抽烟休息，回返时发现狗儿跌落美容台，被脖子上的皮带活活勒死。（国家公园局提供）

案情显示，被告为狗儿美容至一半时想要抽烟休息，于是转身离开。她当时以为狗儿不会掉下美容台，因此在没有采取安全措施约束狗儿的行动。

怎知被告走开不久，狗儿却从美容台跌落，过程被房内的闭路电视拍下。庭上播出的电眼画面显示，狗儿滑落美容台后悬挂半空，挣扎10几秒后停止动弹。

被告回返时惊见狗儿出事，立即把狗儿送到附近的兽医抢救，但为时已晚。

控方认为，被告离开美容房，离开前又没有确保狗儿不会坠落美容台，最终导致狗儿死亡，希望法官对被告开罚8000元及吊销宠物美容师执照12个月。

被告代表律师求情时说，被告自18岁起开始投入宠物美容工作，接下来打算出国进修，足见被告对工作的热忱，促法官吊销被告的执照七个月就好。

法官何懿薇说，尽管被告是初犯，事发时也只有21岁，但她身为宠物美容师，有责任遵守动物福利行为准则，确保宠物的安危。

法官表示，吊销执照的意义是为了警戒被告重犯，希望被告利用这段时间提升技能，往后照顾动物时会更谨慎稳重。