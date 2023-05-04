电商诈骗案去年激增 消费者被骗2130万元

在电商平台购买产品或服务，付钱后卖主却销声匿迹——本地在2022年共发生4762起类似诈骗，损失金额至少2130万元。为减少不法分子在电商平台行骗，业者推出卖家认证和买家查收功能，当局也呼吁消费者注意“查”防诈骗。

内政部打击诈骗跨部门委员会星期四（5月4日）发布2023年电子商务市场交易安全评级（E-commerce Marketplace Transaction Safety Ratings）。

这项措施依照电商平台反诈骗措施的不同程度，将它们的评级分为一至四个勾。电商平台若已采取所有重要的反诈骗措施，以确保用户的真实性、交易的安全性、消费者损失补救渠道的可用性，以及反诈骗措施的有效性，即可获得四个勾满分。评级2022年第一次发布，每年4月更新。

参与的六个平台都保持去年的评级，从高到低依次为获得四个勾的亚马逊（Amazon）、Lazada和趣天网（Qoo10），三个勾的虾皮（Shopee），两个勾的Carousell，以及一个勾的脸书市场（Facebook Marketplace）。

数据显示，亚马逊和趣天网在2022年没有任何诈骗报案。最多报案的则是Carousell和脸书，分别达1834和1138起，比2021年的998和562起激增约一倍。本地2022年共发生4762起类似诈骗，损失金额至少2130万元，比2021年激增261%。