本地股市星期四早盘微涨1.08点

美国联邦储备局对接下来的加息态度转暖，使市场恐慌情绪有所缓和。新加坡海峡时报指数星期四（5月4日）早盘由跌转涨，截至中午微涨1.08点或0.03%，报3263.09点。最高点达3265.84点，最低点为3249.39点。

辉立证券研究分析师麦敏媚接受《联合早报》访问时说，因担心美国经济衰退加剧，鲍威尔在刚结束的5月加息会议后态度有所转鸽。不过，对于6月是否加息，他表示还要根据有关经济数据再做决定。加息缓和让此前承压的房地产投资信托出现反弹，帮助海指由跌转涨。此外，如果加息放缓，也将有利于本地制造业和出口。

亚太地区开盘的股市涨跌各半。其中，香港股市上涨1.41%，引领亚太市场；上海和台湾分别上涨0.56%和0.32%；深圳、悉尼和首尔股市则出现下滑，跌幅介于0.12%至0.39%。

富国银行（Wells Fargo）新兴市场策略师麦肯纳（Brendan McKenna）说：“我倾向于认为美联储正暂停加息。相对于其他新兴市场，亚洲新兴市场表现仍逊色，但大部分地区仍有上行空间。而中国复苏所带来的动力已逐渐消退。”

海指成份股方面，15只上涨，八只下跌，七只持平。

领涨的是云顶新加坡（Genting Sing）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），前者起1.85%至1.1元，后者起1.5%至1.35元。

下跌幅度最大的是怡和控股（Jardine Matheson）和怡和合发（Jardine C&C），分别滑落1.08％和0.56％，报48.6美元和33.5元。

活跃股方面，海庭（Seatrium，前称胜科海事）和天阶控股（The Place Holding）居前，成交量分别为1亿9756万股和3864万股。前者股价无变化；后者跌10%至0.009元。