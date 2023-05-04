对妻下药让五男强奸 夫判监29年鞭24下　

在“换妻”强奸案中扮演关键角色的男子承认对枕边人下药，先后邀请五名男子上门强奸妻子，并且以同样手段强奸其他人妻。这名“始作俑者”被判坐牢29年和打鞭24下，是本案至今被判得最重的被告。

高庭法官施奇恩星期四（5月4日）下判时指出，本案涉及严重的性变态行为，以及对婚姻中应有的信任的惊人背叛。他斥责被告J在求情时试图怪罪于受害人，声称是因为妻子出轨才导致他采取报复行动，与其他男子串谋奸妻，这显示了被告未对自己的罪行有充分悔意。

被告J也提呈精神评估报告，声称自己的性瘾问题是导致他犯案的因素之一，但法官强调，法庭不会因为一名强奸犯自称有性瘾问题，而考虑轻判被告。

这起惊人案件发生于2010年至2018年之间，七名本地华族男子被指下药灌醉受害人，多次强奸或协助对方强奸其中四人的妻子。

涉案男子年龄介于37岁至53岁，来自各行各业，包括一名公司董事、一名送餐员，以及两名从事业务发展工作的男子。受害人的年龄则介于41岁至49岁。

为了保护受害人，法庭谕令不准公开可能泄露她们身份的资料，包括被告的名字。为此，控方在庭上陈述案情时，只以英文字母的代号称呼不同被告。

其中五名被告P、K、L、M和N已在去年认罪，他们被判坐牢介于三年至22年之间，其中三人也必须被打鞭。第七名被告O表示要对控状抗辩，他的案件目前在审前会议阶段。