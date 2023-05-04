被指欠下赌债向父母讨钱 两留学生陷假公安骗局

两名在我国求学的中国籍留学生陷入假中国公安骗局，骗子谎称两人欠下赌债，要挟他们的父母代缴债务，否则会伤害两人。警方各别在接获通报的三个小时内找到男生，侦破骗局。

新加坡警察部队星期四（5月4日）发文告说，警方在4月28日和29日分别接获22岁和19岁男生被囚禁的报案。两人在中国的父母分别收到陌生人的来电，对方称他们的儿子欠下赌债，威胁他们还钱，否则就会伤害儿子。

金文泰警署、中央警署、东陵警署、刑事侦查局、警察情报局，以及商业事务局的查案人员随即展开调查，在接获通报的三个小时内找到两名男生，并证实他们是假中国公安骗局的受害人。

初步调查显示，两名受害人分别在3月和4月，接到一通声称是移民与关卡局人员的来电，并指当局发现他们名下的包裹装有违禁品，怀疑两人身份被人盗用。骗子接着以调查为由，把电话转给假扮“中国公安”的同伙，后者要求受害人每天三次要与“中国公安”保持联系。

两名男生不易有诈，乖乖按指示行事，还透露了自己的个人资料、银行资料和家庭背景等。骗子也警告他们不得将调查的事宜告知其他人，包括他们的父母。

在第一起案件中，受害人被要求缴交1万5000新元的“保释金”，否则会被遣送回国。受害人于是向母亲谎称需要钱缴付学费，接着把1万5000新元转入骗子指定的户头，并按指示删掉所有对话记录。

两周后，骗子又要求受害人支付25万人民币（约4万8000新元），以证明清白。受害人再次向母亲骗称需要更多钱，接着把这笔钱转入两个指定户头。

骗子后来再次联系受害人，让受害人写一张纸条承认欠下258万人民币（约49万新元）的赌债，并拿着这张欠条和身份证自拍。受害人误信这么做能“销案”，于是拍下照片发给骗子。

受害人的母亲收到骗子发来的照片，加上联系不上儿子，于是报警处理。

另一起案件中，受害人被索讨100万人民币（约19万新元）的“保释金”，但受害人表明没有钱。骗子却在受害人不知情下，冒用受害人的微信账号，向他的父母讨钱。受害人的父母联系不上儿子后立即报警，因此并未蒙受金钱损失。

调查还在进行中。