星期五开盘可关注股票

美国银行危机再现加剧了市场对经济衰退的担忧，隔夜三大美股星期四（5月4日）连续下跌。道琼斯工商指数收跌0.86%，报33127.74点；纳斯达克指数跌0.72％，收于11955.4点；标普500指数跌0.49％，报4061.22点。

西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）证实正与潜在合作伙伴和投资者接触，讨论包括出售或融资在内的战略选项。消息公布后导致多家美国银行股暴跌。

新加坡海峡时报指数星期四闭市微升0.22％或7.17点，收报3269.18点。本地股市全场成交量12亿3000万股，总交易额8亿9050万元。上升股290只，下跌股272只。

亚太区域股市星期五（5月5日）已开盘的首尔股市下跌0.22%。悉尼和东京股市则因假期休市。

星期五可关注的本地股票：

* 大东方控股（Great Eastern Holdings）今年第一季净利达2亿4400万元，高于去年同期的2亿2000万元。由于单期保费产品的销售下滑，新业务加权总保费（Total Weighted New Sales ）和新业务内含价值（New Business Embedded Value）则分别减少22％和11%，至3亿9090万元和1亿6970万元。大东方控股星期四报17.28元，涨1.11%。

*宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）盘前公布全年业绩，截至3月底信托每单位派息上涨5.1%至9.944分。其中，第四季每单位派息上涨12.5%至2.654分，派息日为6月28日。信托全年可派发收入增加6.5％至7162万元，净房地产收入（net property income）增加18.7%至1亿2251万元。信托星期四报1.39元，涨2.21%。

*企鹅国际（Penguin International）盘前要求暂停交易。集团星期四闭市后宣布，Aleph Tav提出自愿无条件收购献议，以每股0.82元的价格收购集团的所有股权，收购价比星期四0.71元的闭市价高出15.49％。

*贤能集团（LHN Limited）星期四闭市后发布六个月的盈利预警，集团预计今年上半年的税前净利将不低于约1900万元，而去年同期约为3590万元。净利减少主要原因是集团及合资企业投资的物业公允价值亏损导致。贤能集团星期四报0.28元，涨7.69%。

*凯利板公司黑金天然资源（Blackgold Natural Resources）将以债转股的形式发行金额不超过225万的免息债券，债券所筹资金将用于公司营运。公司星期五开盘前要求恢复交易。此前，公司曾于星期二（5月2日）要求暂停交易。黑金天然资源上星期五（4月28日）闭市报0.007元。