明年起 开车出入境只需扫码不用出示护照

为了缓解陆路关卡交通拥挤的情况，移民与关卡局将在明年推出车内乘客自动通关系统。届时，驾驶汽车出入境者无须出示护照，只要扫描QR码即可通关。

新系统启用后，驾驶汽车出入境者可以通过移民与关卡局MyICA mobile手机应用，预先填写车内旅客的资料，获取QR码。关卡人员依据QR码资料核对车内人数和确认身份后，旅客就能迅速通关。旅客只要在应用上调整设置，日后就无须重复输入用户资料。

移民与关卡局星期五（5月5日）在工作计划研讨会上宣布，车内乘客自动通关系统（Automated Passenger In-Car Clearance System，简称APICS）于去年展开的试行计划取得成功，当局因此会在接下来分阶段推行此系统。

最先“面世”的是在2024年初推出的QR码，当局会让开车或乘车的旅客先适应使用QR码通关的新程序，跟着再于2026年起，在大士关卡全面推行车内乘客自动通关系统，新发展的兀兰关卡也将在2028年全面推行新通关系统。

全面采用车内乘客自动通关系统后，驾驶汽车出入境的旅客，把车驶入指定区域后，驾驶者和乘客就能自行扫描QR码，系统会通过生物认证确认通关者的身份。旅客通关时不必掏出护照，也无须下车。目前使用公共交通工具和电单车出境旅客的通关程序，则不会有任何改变。

此外，移民局将从2024年第一季开始，陆续将所有关卡内的人工柜台更换成自动边境控制系统（Automated Border Control System，简称ABCS）的自动通关通道。设在所有关卡约800个自动通关通道，将让旅客利用虹膜和脸部特征自行通关，免去扫描护照和指纹的麻烦。

从2024年起，国人和出境旅客不用出示护照便可通关。（关俊威摄）

移民与关卡局副总监（政策与转型）陈健在会上说：“从明年起，所有来往新加坡的旅客，都可以使用自动通关系统，国人和出境旅客也不用出示护照，可以轻松通关。”

与此同时，移民与关卡局新建的服务中心将在明年投入运作，为公众提供一站式服务。公众日后不论领取护照、身份证或各类证件，都不必提前预约。

内政部长兼律政部长尚穆根在会上致辞时说，移民与关卡局今年庆祝成立20周年，当局目前每天协助超过50万名旅客通关，关卡接下来也会越来越繁忙。

同时，为了提供公众一个更顺畅的体验，移民局通过持续转型，应对未来的不同挑战。“作为世界级的关卡和移民机构，我有信心移民与关卡局将继续旅行其使命，并期待其持续转型。”