本地股市星期五早盘跌0.17%

美国银行危机重现对本地银行业影响有限，加上短期内技术面的支持，新加坡海峡时报指数星期五（5月5日）早盘波动不大，截至中午下滑5.56点或0.17%，报3263.62点。最高点达3271.15点，最低点为3258.65点。

本地三大银行股早盘出现不同程度下滑，其中，星展集团（DBS）下跌0.53%至31.99元，下滑幅度最大。华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）分别下跌0.4%和0.21%，至12.62元和27.99元。

辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》采访时说，虽然美国银行业危机再起，但本地银行业监管规范，因此不会受到太大牵连。不过，美联储近期内可能因此而继续偏鸽。技术面上，海指韧性十足，在3250点左右将获得有力支撑。

澳洲国民银行外汇策略主管阿特里尔（Ray Attrill）说：“随着星期三美联储会议的尘埃落定，银行业的境况让人们更加确信，美联储不仅会结束紧缩政策，而且将在年底前降息，幅度将超过此前的预期。”

亚太地区开盘的股市中。香港上涨0.73%，引领亚太市场；悉尼和台湾分别上涨0.28%和0.04%；上海和深圳则分别下滑0.71%和1.18%。

30只海指成份股中，半数下跌，八只上涨，七只持平。

下跌幅度最大的是星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和新交所（SGX），分别滑落2.21％和1.36％，报1.33元和9.46元。

领涨的是DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）和新翔集团（SATS），前者起1.35%至3.01美元，后者起1.15%至2.65元。

活跃股方面，海庭（Seatrium，前称胜科海事）和Y创业（Y Ventures）居前，成交量分别为1亿5470万股和1527万股。前者股价无变化；后者涨7.69%至0.028元。