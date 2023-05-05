本地零售业销售额3月同比增长4.5％

本地零售业销售额今年3月同比增长4.5％，延续了2月份12.6％的涨幅。

新加坡统计局星期五（5月5日）发布的最新零售业销售指数显示，经季节性调整，3月份零售业销售额环比上扬2.2％。不包括汽车，3月零售销售同比增长4.1％，环比则增长2.4％。

3月份零售总额为41亿元，网络零售约占13％，高于今年2月的12.4％。

另一方面，3月餐饮服务销售同比增长17.8％；经季节性调整后，环比微升0.7％。3月餐饮服务销售总额约为9亿5600万元，当中网络零售约占24.6％，高于2月的23.1％。