本地零售业销售额3月同比增长4.5％

王思颖

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更新 / 2023年5月5日 1:28 PM
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发布 / 2023年5月5日 1:21 PM
3月份零售总额为41亿元，网络零售约占13％，高于今年2月的12.4％。（何炳耀摄）
3月份零售总额为41亿元，网络零售约占13％，高于今年2月的12.4％。（何炳耀摄）

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本地零售业销售额今年3月同比增长4.5％，延续了2月份12.6％的涨幅。

新加坡统计局星期五（5月5日）发布的最新零售业销售指数显示，经季节性调整，3月份零售业销售额环比上扬2.2％。不包括汽车，3月零售销售同比增长4.1％，环比则增长2.4％。

3月份零售总额为41亿元，网络零售约占13％，高于今年2月的12.4％。

另一方面，3月餐饮服务销售同比增长17.8％；经季节性调整后，环比微升0.7％。3月餐饮服务销售总额约为9亿5600万元，当中网络零售约占24.6％，高于2月的23.1％。

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