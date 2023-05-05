拥车证成价飙升引关注 易华仁周一发部长声明

拥车证成价飙升，引起潜在买家和商家的关注，多名议员就这个问题提出口头询问。国会下周一（5月8日）复会时，交通部长易华仁将针对如何满足新加坡人的交通需求，发表部长声明。

根据星期五（5月5日）发布的国会议程，议员共提呈67道口头询问，头七道围绕拥车证成价节节攀升的问题。

杨厝港区议员叶汉荣询问交通部，近期拥车证成价飙升的导因，以及政府是否有计划对私召车的数量设定上限，类似于对德士公司所规定的限制一样，以降低拥车证成价。

三巴旺集选区议员林伟杰医生则提问，当局目前正考虑采取什么措施来缓解拥车证成价，以及不断攀升的成价是否由外国人士涌入新加坡成为居民等外在因素所引起。

武吉班让区议员连荣华提问，居高不下的拥车证成价是否会影响我国经济，进一步推高成本，以及政府是否计划检讨拥车证公开投标制度，以更好地分配拥车证配额。

目前三个汽车组别的拥车证成价都超过10万元，电单车成价在当局约一年里两次调高拥车证抵押金后，终于从1万多元回落到5002元。

梁文辉提出“使国会成为一个对大家都更公平的平台”休会动议

另外，刚出任新加坡前进党秘书长的非选区议员梁文辉将提出“使国会成为一个对大家都更公平的平台”的休会动议。

三名官委议员陈艺旋医生、阿都沙曼和莎希拉也将在国会就继续支持我国医疗领域提出动议。

本次国会有五项法案将提出二读，即家事司法改革法案、贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）（修正）法案、滥用电脑（修正）法案、金融服务与市场（修正）法案，以及公司、商业信托和其他机构（杂项修正）法案。