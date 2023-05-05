涉批准发布含错误信息凯发财报 林爱莲加控三罪

凯发（Hyflux）集团前总裁林爱莲被加控三项罪名，指她批准公司发布未经审计、含错误信息的公司财务报表。

集团前总裁林爱莲（62岁）星期五（5月5日）被追加三项触犯公司法令（Companies Act）的罪名。她目前一共面对六项罪状。

新控状显示，林爱莲三次批准公司发布未经审计的财务报表。这些财务报表列出的公司限制现金（restricted bank balances）数额，并不包括公司存入瑞穗银行（Mizuho Bank）、答应不提取的银行存款。这也意味，凯发的限制现金数额，要比财务报表里的数额高。

限制现金指的是有限定用途的现金，公司只能用来支付特定开销，不能随时提取。

2017年11月9日经批准的财务报表显示，公司的限制现金是7373万余元，但没包括4562万余元的银行存款；2018年2月27日以及2018年5月9日经批准的财务报表，也各未提及4412万余元和6374万余元银行存款。

早前被控隐瞒大泉水电厂项目信息

林爱莲早前与公司的五名前高管被控抵触证券与期货法令的罪状，指他们刻意隐瞒有关大泉水电厂项目（Tuaspring IWPP）的关键信息。

林爱莲也面对多一项抵触公司法的控状，指她在截至2017年12月底财年的财务报表中，没有确保凯发根据会计准则披露一些重要信息，其中包括没有披露凯发的子公司违反一项贷款协议一事。

案件将在6月19日进行审前会议。