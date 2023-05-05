武装部队加强红狮培训 提供更大降落区

为进一步磨炼跳伞技能，应对更具挑战的风势和降落区，红狮跳伞队拉队到国外接受高强度跳伞训练。国庆庆典今年将在政府大厦前大草场举行，跳伞降落区也比去年的浮动舞台大一倍。

新加坡武装部队星期五（5月5日）宣布，武装部队将采纳检讨委员会的建议，加强红狮跳伞员的培训制度。

今年起参与国庆庆典 红狮须参与两集训

突击队总长兼特别行动特遣部队指挥官彭志刚上校说，红狮跳伞表演的现有培训制度是安全和完善的。他们借助科技来训练，如接受室内跳伞训练和使用降落伞飞行模拟器，来练习自由落体技术并在受控的环境中彩排。

然而，由独立专家组成的检讨委员会提出的一致反馈是，要培训优秀的跳伞员，必须让他们尽可能接触不同的跳伞环境。由于今年国庆庆典在政府大厦前大草场举行，红狮跳伞队的训练环境也须尽可能贴近大草场。

因此，从今年起，武装部队规定参与庆典表演的红狮跳伞员须接受跳伞技术提升计划（Skills Enhancement Programme，简称SEP）和跳伞预备加强训练计划（Enhanced Display Jump Preparatory Training，简称DPT）。SEP主要训练个人的降落伞操作技术，后者则更多训练跳伞员的团队合作。

彭志刚说，去年表演的红狮跳伞员也曾在美国集训，但当时是在空军基地训练，少了城市环境常见的涡流（eddy current），并且集训时间是2021年9月，离国庆庆典还有一段距离。

相比之下，今年的红狮跳伞员4月到美国完成SEP，本月再到泰国完成DPT。两个集训都历时约两周，跳伞员每次集训进行40至50次的跳伞训练，高强度培训确保他们保持在巅峰状态。他们完成集训后，下个月就将在大草场进行正式彩排。

武装部队也确保红狮跳伞员有更大的降落区。政府大厦前大草场的降落区，面积是浮动舞台的两倍。此外，兴建中的卫国广场（NS Square），原本的设计也符合跳伞员所需的降落区面积，无须做更动。

红狮跳伞队今年不会到邻里表演，但彭志刚说，这与检讨结果无关，更多是考虑到国庆庆典的主题。他也不排除红狮日后还会在邻里表演。