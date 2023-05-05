突刮强风致红狮受伤 检讨未发现程序疏失

红狮跳伞员在国庆庆典上硬着陆受伤，检讨委员会发现意外是因跳伞员着陆前背后突刮强风所致，不存在程序疏失。

去年8月9日的国庆庆典跳伞表演中，最后降落的红狮跳伞员三级准尉王劲翰硬着陆受伤。事后，新加坡武装部队成立由武装部队总监察署领导的检讨委员会，调查事故原因和全面检讨跳伞表演的风险。委员会成员包括跳伞和军事自由落体方面的独立专家。

武装部队星期五（5月5日）在红狮跳伞队受训的樟宜亨顿军营（Hendon Camp）召开媒体说明会，公布检讨委员会的调查结果。突击队总长、特别行动特遣部队指挥官彭志刚上校说，委员会认为，红狮的培训制度“安全、全面且与时俱进”，武装部队投入了大量资源和精力来实施完善的培训体系，并采取可媲美国际公认跳伞管理机构的做法和安全措施。检讨委员会也没有发现任何程序疏失。

调查显示，去年的跳伞表演中，风势突如其来地变化，红狮也比以往彩排时遭遇更多不稳定气流。王劲翰准备做最后一个转弯时，一阵强风突然从他身后刮来，他为了不偏离路线而急速左转，导致降落伞短暂失压。由于高度不足，王劲翰无法摊开伞面降落，于是本能地运用“跳伞着陆技术”来缓冲和避免重伤。

王劲翰今年任跳伞总领队 引导新一代红狮

王劲翰复原情况良好，今年4月中已获医生证明健康状况佳，可恢复自由落体训练。（新加坡武装部队提供）

王劲翰受伤后，国防部长黄永宏曾透露他不必动手术，也没有神经损伤，但需要时间康复和复建。监督跳伞训练和红狮训练的特种支援中心指挥官梁俊杰中校星期五说，王劲翰复原情况良好，今年4月中已获医生证明健康状况佳，可恢复自由落体训练。至于王劲翰今年会否上阵表演，梁俊杰说，会确保他慢慢恢复状态。

“他有超过10次的跳伞表演经验，因此今年将担任跳伞总领队，专注于帮助团队，指导和协助新一代红狮发挥他们的最佳水平。”