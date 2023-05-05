面对通胀压力 星狮集团上半财年净利跌近20％

面对通货膨胀压力和严峻的营运环境，星狮集团（F＆N）上半财年的净利同比下跌19.8％至5500万元。半年每股盈利为3.8分，同比减少19.1％。

集团星期五（5月5日）闭市后发布截至3月底的半年业绩。集团董事会宣布派发每股1.5分的中期股息，与上财年同期持平。派息日为6月5日。

尽管采取有效的成本管理措施以及销售增加，集团上半财年的息税前盈利（PBIT）仍同比下跌17％至1亿零580万元。除了投入成本上涨造成利润率承压，集团的海外业务也受到外汇不利因素的影响。

上半财年餐饮业务收入增6％

上半财年的营收报10亿4530万元，同比增长3.5％；其中餐饮业务的收入增长6％，主要原因包括售价上涨、啤酒和汽水的销量增加，以及马来西亚与泰国市场的罐装牛奶销量表现改善。

在分销和零售销售表现强劲的推动下，上半财年的出版与印刷业务营收同比增长5％至1亿1290万元。

截至上半财年，集团的净贷款增加至7亿6660万元，负债率达到0.23倍。其中84％属于固定利率贷款，平均期限为2.8年。

贷款增加主要是因为要资助马来西亚上市公司可口食品（Cocoaland）的收购项目，以及收购土地来开发马来西亚综合奶牛养殖项目。

集团去年11月以4亿8920万令吉（约1亿5100万新元）收购可口食品的全部股权。

另一方面，集团从今年3月1日到2027年期间，将成为雀巢在柬埔寨的熊牌（Bear Brand）灭菌牛奶的独家制造商和分销商，以扩大集团在中南半岛市场的业务。

凭借在罐装牛奶市场的强稳地位和在牛奶领域的专业知识，集团有信心为中南半岛的消费者提供优质产品。

星狮集团星期五收报1.1元，下跌1.79％。