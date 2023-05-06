调查：多数人支持组屋养猫 盼政府放宽条例

国家公园局的调查显示，近九成受访公众认为猫适合当宠物，大多数人也希望政府放宽条例，允许居民在组屋单位内养猫。

公园局属下的动物与兽医事务组在去年9月至11月间，邀请公众上网完成问卷调查，并收到超过3万份反馈。国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪星期六（5月6日）为宠物外出日（Pet’s Day Out）活动致辞时公布调查结果。

调查显示，多数受访者都支持在组屋内养猫，但当局并未公布确切的数据。当局曾在去年宣布会探讨是否允许组屋居民养猫。

根据建屋发展局现有的条例，住户不得在组屋单位内养猫。这是因为猫一般难以受制于单位内，一旦允许它们四处走动，可能发生它们在公共场所掉毛和大小便的问题，猫叫声也可能造成邻居困扰。

另外，有超过80%受访者认为应该为宠物猫植入芯片和有执照管制；约80%觉得可以通过流浪猫绝育计划，来有效管理社区内猫的数量。

陈杰豪说，调查结果为当局提供了宝贵的意见，让当局了解公众对猫和猫福利问题的看法。但是宠物猫和流浪猫是个复杂的课题，牵涉许多利益相关者。

动物与兽医事务组会从下个月开始，主办一系列的小组讨论，进一步听取公众的意见，包括养猫者、非养猫者、动物福利机构和之前参与问卷调查的一些公众等。