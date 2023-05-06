摩绵—经禧区美术绿化活动 推广心理健康与环境可持续

每周举办水彩画等美术活动，让年长居民与街坊交流，保持身心健康；种树为走道增添绿意，并把组屋底层布置成“绿色空间”，用来举办环保活动……摩绵—经禧区通过各项社区计划，推广心理健康与可持续发展。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期六（5月6日）在贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉的陪同下，走访摩绵—经禧区，了解区内的计划。陈圣辉负责摩绵—经禧区基层事务。

摩绵—经禧区三年前开展绿色计划，在剑桥路种植植物，为走道增添绿意。除了居民帮忙照料，英华学校学生有时也会到这里进行绿化活动。（梁麒麟摄）

白桥民众俱乐部上午举办心理健康对话会，由摩绵—经禧区心理健康互助圈举办的对话活动自去年开始，邀请心理健康专家与合作伙伴分享经验与资源，旨在提高居民对心理健康的意识，不避忌讨论心理健康问题。

摩绵—经禧区约四成的居民是年长者，心理健康互助圈每周也在民众俱乐部举办美术活动，鼓励年长者参加，保持活跃。

继三年前开展绿色计划，在剑桥路植树，为走道遮阴后，摩绵—经禧区去年也把附近的组屋底层布置一番，邀请学生和艺术爱好者创作壁画，推广绿色信息。位于剑桥路第40座组屋的“绿色空间”可定期主办升级再造（upcycling）工作坊、环保运动等。

陈圣辉指出，心理健康和环境可持续发展都是居民热衷的课题，居民积极地发起活动，包括照料区内的社区花园。作为全国心理健康网络的一部分，摩绵—经禧区心理健康互助圈也计划扩大，鼓励更多人成为朋辈支援者。