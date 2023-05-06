哈莉玛总统 李显龙总理 向英国国王查尔斯三世发贺信

哈莉玛总统和李显龙总理分别代表新加坡人民与政府，向在伦敦威斯敏斯特教堂举行加冕典礼的英国国王查尔斯三世表示最热烈的祝贺。

根据外交部星期六（5月6日）下午发出的文告，哈莉玛总统在贺函中指出，新加坡和英国之间有着跨越两个多世纪的深厚历史纽带，建立在高层频繁的交往、坚实的经济联系，以及密切的人际交流基础之上，新英两国也在捍卫基于规则的国际秩序和尊重国际机构方面，有着共同的利益关切点。

她说：“在陛下加冕的这个喜庆时刻，我要代表新加坡人民向您表示最热烈的祝贺。”

哈莉玛指出，已故英女王伊丽莎白二世致力于为英国、英联邦以及全世界人民服务，留下了宝贵的遗产。她相信，在英国国王查尔斯三世的领导下，英国将继续深化与新加坡的长期合作。

她举例，最近的双边合作，比如英国—新加坡绿色经济框架等里程碑式项目，将为两国创造更多机会，更紧密地合作开发创新解决方案，应对共同的气候挑战。

哈莉玛有信心英国会在这个新的“卡罗尔时代”（Carolean era，指查尔斯在位的时期），在持久的和平与稳定中继续繁荣昌盛。

查尔斯曾在1979年和2017年，两度以威尔士亲王的身份访问新加坡。哈莉玛说：“我祝您身体健康，一切顺利，希望能够早日迎接国王陛下访问新加坡。”

李总理：英国是新加坡的重要合作伙伴

李显龙总理在贺函中向查尔斯表示最热烈的祝贺，并说在这个历史性的一天，新加坡与英国人民，以及其他英联邦成员一样，感到欢欣鼓舞。

他说，查尔斯无论是担任威尔士亲王期间或者登基以来，都一直以最大的奉献精神和杰出的表现为英国及英联邦服务，而在充满不确定的动荡时代，君主制度仍是稳定和安全的象征。

李总理指出，英国是新加坡的重要合作伙伴，两国在国防、科研和教育等领域有着良好的合作。“我们将继续寻求新的合作途径，从数码合作到应对气候变化。在我们庆祝国王陛下统治下的新卡罗尔时代来临之际，相信我们两国之间的关系将达到更高的高度。”

李总理也说，在这个历史性的时刻，他祝愿查尔斯和王后卡米拉身体健康，并取得圆满的成功。