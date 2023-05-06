赴中国紧急签证改为网上取号 中国签证中心不再受理现场排队领号

中国签证中心从下星期一（5月8日）起，调整紧急签证申请的受理方式，包括把现场排队改为网上取号，以及增加每天的发号数量。签证中心到时将不再受理任何现场排队。

中国驻新加坡大使馆星期六（6日）发通知说，近期，随着暑假临近，赴华签证申请量大幅上升，现场排队领号的紧急签证申请出现排队时间过长现象，影响了申请人服务体验和受理秩序。

为解决问题，签证中心将调整紧急签证申请的安排。其中，签证中心下星期一起，会在每个工作日下午4时至6时，于网页增发200至250个下一个工作日的预约号。增发号源不收取额外费用。

作为实施首日特例，签证中心将在星期天（7日）下午4时至6时增发200个下星期一的号源。

中国驻新加坡大使馆说，所有需办理紧急签证的公众改由通过网上预约领取次日签证号，签证中心不再受理任何现场排队。

目前的网上预约，以及免预约免排队的人道主义签证绿色通道安排不变。公众如有到中国探望病重、病危直系亲属等需求，可直接申请绿色通道安排。公众可在填好表格后，携医院证明和直系亲属证明等材料，在签证中心营业时段内到场办理手续。

中国驻新加坡大使馆也提到，正常的个人预约和旅行社代办预约不受影响，但吁请申请者提前预约，合理规划行程。签证中心会继续努力提高签证受理能力，不断根据公众需求优化签证方式和安排。