【东运会】我国泳将揽四金 接力女队勇夺东运第1000金

新加坡游泳队星期六（5月6日）在柬埔寨东南亚运动会发挥神勇，在六场决赛中，赢下四枚金牌。我国女队联袂取得我国在东运会的第1000枚金牌。

我国泳队在星期六上午出战的预赛中，全都顺利闯关。柯敬文在星期六晚上的决赛获得两枚金牌，分别来自女子200米蝶泳（2分10秒63）和4X100米自由泳接力。

柯正文是上届越南河内东运会的男子100米自由泳和仰泳金牌得主，不过队友陈永进这次在100米自由泳表现更胜一筹，以48秒80排名第一，柯正文以48秒99居次。值得一提的是，陈永进和柯正文的这项成绩，都是他们的个人最佳记录。

在拿手的100米仰泳中，柯正文完成卫冕，自2015年新加坡东运会以来，连续第五次在这项目夺冠，以55秒22站上最高领奖台。陈恩以56秒56排名第五。

最后进行的是女子4X100米自由泳接力决赛，新加坡女队不负众望成功卫冕，柯婷文、柯敬文、陈诗敏，以及林香杞以3分44秒29的成绩率先触壁。这也是新加坡自1959年首次亮相以来，在东运会取得的第1000枚金牌。

在女子50米蛙泳决赛中，沈恩夷无缘卫冕，她和队友徐汶仪分别排名第二（31秒62）和第四（32秒30）。男子200米混合泳方面，陈恩以2分零2秒42排名第三，队友洪玮以2分零4秒54列第六位。

如此一来，在星期六晚上进行的六场金牌战中，我国拿下其中四枚。