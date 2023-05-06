女皇镇体育馆关闭为翻新 料2025年重新开放

拥有逾50年历史的女皇镇体育馆即将关闭翻新，日后会迎来新的健身房、自动贩卖机咖啡座，以及经过整修的跑道和游泳池，预计在2025年以全新面貌再次对外开放。

女皇镇体育馆于1970年开幕，是新加坡首个邻里体育馆，承载了许多人的记忆。这里除了体育场跑道，还有五个泳池，其中一个是跳水池。

负责女皇镇事务的丹戎巴葛集选区议员蔡瑞隆星期六（5月6日）在体育馆受访时说，这次的翻新工程不仅是要整修现有的设施，也计划结合包容设施如斜坡和电梯等，以方便各年龄层居民使用。

女皇镇体育馆游泳池是本地少有建于高地的泳池，要游泳需先爬40级梯级，新的无障碍通道将为年长者和残障者提供更大的便利。馆内日后也会增设连接各个泳池的有盖走道。

根据新加坡体育理事会提供的构想图，翻新工程包括重新铺设体育场跑道、扩建橄榄球场、装修泳池厕所和设施，同时扩大毗邻跑道的公园连道。

至于体育馆内目前空置的集装箱建筑，日后会改建成健身房和健身空间，也会新设自动贩卖机咖啡座，以及脚踏车骑士歇脚处。

约500名居民星期六晚上到场参加泳池派对，在欢乐温馨的气氛中暂别这个充满回忆的地方。（唐家鸿摄）

翻新工程原定2021年展开，但因为附近的立达体育馆（Delta Sport Centre）的翻新工程受冠病疫情影响，延至今年4月30日才重新开放，当局为了方便居民就近运动，因此也推迟了女皇镇体育馆展开翻新的日期。

女皇镇体育馆将开放至下个星期日（14日）。约500名居民星期六晚上到场参加泳池派对，在欢乐温馨的气氛中暂别这个充满回忆的地方。