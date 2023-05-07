行动党邀人民全岛种植1万棵树 纪念李光耀百岁冥诞

接下来几个月，所有15个人民行动党管理的市镇理事会将举办植树日，邀请居民携手在全岛种植约1万棵树，以共同建设可持续未来的方式，纪念建国总理李光耀今年百岁冥诞。

行动党星期天（5月7日）启动李光耀百岁冥诞纪念活动。除了植树日，其他活动包括社区对话会。

副总理兼财政部长黄循财（左一）与惹兰勿刹居民一起在圣乔治巷第6座组屋附近种下一棵黄牛木（Pink Mempat）树苗。（白艳琳摄）

惹兰勿刹市镇理事会举办首个植树日。100个家庭在圣乔治巷（St George’s Lane）一带种下100棵树。

为活动担任主宾的副总理兼财政部长黄循财致辞时说，行动党举办这一系列纪念活动，不仅为了肯定李光耀对新加坡的贡献，更重要的是让新加坡人，尤其年轻一代铭记李光耀，以及建国元勋的价值观和理念。

黄循财说，新加坡取得今日的成就，李光耀和建国元勋功不可没。

他指出，比起建国初年，新加坡如今处于更优越的位置，但也面对许多新的挑战。这包括目前的俄乌战争、影响本区域的地缘政治紧张关系，以及冲击全球贸易的保护主义。

“这些新的挑战将给新加坡人的生活带来不少困难。但新加坡人可从李光耀和建国元勋，以及建国一代在建国初期如何克服对我国存亡更具威胁的挑战中，得到信心和力量……只要我们继续从过往经历中汲取力量，并且继续以建国的价值观和理念鞭策自己，我有信心我们能克服任何困境，继续建设更美好的新加坡。”

李光耀是在1967年提出将我国建设成花园城市愿景。行动党举办植树日，除了象征我国实现此愿景，也为凸显打造可持续未来的重要。

惹兰勿刹市镇会的100个家庭在圣乔治巷一带种下100棵树。（白艳琳摄）

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，以及其他惹兰勿刹集选区议员潘丽萍、王志豪和文礼佳（Wan Rizal）博士，也出席活动与居民一起植树。