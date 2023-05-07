双悦园开盘首个周末 售出216个单位

位于丹戎加东的大型新私宅项目双悦园（The Continuum）开盘首个周末售出26％的单位，平均每平方英尺售价为2732元。

双悦园的发展商海峡实业（Hoi Hup Realty）和双威发展（Sunway Developments）星期天（5月7日）傍晚发表文告说，买家在星期六（6日）和星期天共买下216个单位。

位于添寿道（Thiam Siew Avenue）的双悦园是永久地契项目，共有816个单位，是今年迄今开盘的最大新私宅项目。项目有一卧房、二卧房、三卧房、四卧房、五卧房和阁楼单位。

文告说，各种单位的需求均良好，买家包括投资者和自住屋主。他们主要是看中双悦园是永久地契项目，而且位于文化气息浓厚的加东区。

海峡实业（Hoi Hup）总经理孔伟良说，在预览期间表示有意购买的买家当中，超过40%订购了房子。”这显示许多买家对位于第15区、设计优良，且具有一定规模的永久地契项目很感兴趣。“

博纳产业总裁依斯迈（Ismail Gafoor）认为，新一轮房地产降温措施刚推行，双悦园的销量符合预期，而且是积极正面的销售成绩。

他指出，这个项目的特点除了是永久地契项目外，设计概念也很独特，项目内还包括一栋由二战前洋房改装的休闲会所。