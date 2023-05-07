印尼媒体称我国打算进口猪屠体 食品局澄清报道不实

针对印度尼西亚媒体报道新加坡打算从印尼布兰岛进口猪屠体。新加坡食品局澄清报道不实，我国不允许进口染病的屠体或被宰杀的动物。

印尼安塔拉通讯社（ANATAR News）星期六（5月6日）报道，印尼农业部发言人说，新加坡食品局打算从印尼峇淡岛的布兰岛（Pulau Bulan）进口猪屠体。

对此，食品局星期天（7日）在脸书发贴文澄清，上述报道不准确，当局没有批准或收到任何来自印尼屠宰场的申请，要求出口猪屠体和猪肉到我国。

食品局也强调，只会在非洲猪瘟的问题解决后，才考虑这类申请。

In response to media queries regarding a report by Antara news agency on 6 May 2023 entitled “Singapore ready to import... Posted by Singapore Food Agency (SFA) on Sunday, May 7, 2023

食品局说，在新加坡，进口食品须符合食品局的食品安全要求，肉类和肉类产品也只能从符合我国规定的认证来源进口。

“新加坡对猪只、猪肉和猪肉制品的进口条件以科学为基础，并参考了世界动物卫生组织（World Organisation for Animal Health，简称WOAH）的准则和标准。

本地屠宰场的布兰岛入口猪屠体今年4月19日检测出非洲猪瘟，食品局暂停从这个来源进口猪只，也消毒和清洗了屠宰场和周围环境。