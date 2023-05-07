易华仁：不同因素影响拥车证成价 价格走势难预测

最新一轮的电单车组（D组）拥车证成价猛跌近六成，交通部长易华仁认为还需要一点时间让市场进行自我调整，无法预测成价接下来的走向。

5月第一轮拥车证公开投标星期四下午结束，电单车组成价猛跌7177元（58.9%），报5002元，是自2020年7月以来最低，也是这个组别历来成价跌得最多的一次。

陆路交通管理局从本轮投标活动起，将电单车拥车证抵押金调高700元至1500元，临时拥车证的有效期也从三个月缩短至一个月，让到期的拥车证更快回流市场，以抑制电单车成价不断飙升的走势。这是陆交局在约一年内第二次调高抵押金。

易华仁星期天（5月7日）傍晚为回教传教协会（Jamiyah Singapore）于西海岸选区设立的Jampacked@West Coast一站式社区服务中心主持开幕，过后接受媒体访问。

他说，当局采取的措施起到了调节作用，但有许多因素影响拥车证成价，包括市场对电单车拥车证的需求仍然强劲。

“拥车证制度的设计在于让供应和需求相互调整。当局最新一轮措施调整的目的就在于优化市场的整体运作。”

针对有业者和电动车骑士建议进一步细分电单车拥车证，将高档电单车和大众市场的电单车拆分成两组，易华仁回应说，拥车证分组越多，每一组的拥车证数量就会减少，一旦需求上升，成价就可能大幅度上涨，造成市场波动。

由于陆交局对电单车组拥车证进行的措施调整见效，压低了成价，有驾车者怀疑当局接下来可能对其他组别作出类似调整。对此，易华仁指出不同组别的运作有实质上的差别，当局正在进行研究。

他强调，政府向来观察市场走向，会随时做出适当的应对。政府的目的是要确保市场顺利运作，如果发现市场有阻力，就会采取具针对性的介入手段，让市场运作回归正常。