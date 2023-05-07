华侨银行40公里城市骑行 因雨天缩短线路

今年的华侨银行 “骑车乐〞是自疫情后首次全面恢复，但星期天（5月7日）清晨的40公里的骑行却因下雨而改道为20公里，参赛选手大呼不够尽兴。

原定清晨5时出发的40公里城市骑行活动三年来首次恢复，但由于天气状况不佳，活动延后至5时30分开始，并且缩短为20公里的线路。

骑行爱好者颜喜安（71岁，退休）自十年前退休起开始接触骑行，老当益壮的他在本月初刚刚完成了100公里的慈善骑行。

他说凌晨1时30分起床，从淡滨尼的住家一路冒雨骑行了14公里前来参赛，但无奈赛事因雨缩短为20公里的路线。

他说，原本十分期待能够在封闭路段的快速路上骑行，“20公里挑战性不够，也少了很多的乐趣，但能在路上看到城市的风光还是很开心的。”

海峡时报20公里骑行则如期举行，上午6时30分，文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆、《海峡时报》总编辑何仲伟、新加坡体育理事会总裁吴钦华，以及华侨银行集团行政总裁黄碧娟等人一同为参赛者鸣响了发令喇叭。浩浩荡荡的骑行队伍从新加坡体育城出发，途经尼诰大道、薛尔思桥一路骑行至新加坡国家体育场。

为期两天的新加坡华侨银行 “骑车乐”脚踏车大会 (OCBC Cycle）共吸引了近7300名脚踏车选手参与。