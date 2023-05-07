【东运会】50米自由泳再达奥运A标 陈永进力压张正伟夺冠

我国游泳队代表在柬埔寨东南亚运动会继续进账金牌，他们在星期天（5月7日）进行的七场决赛中赢得其中三枚金牌 ，上午达到奥运会A标的陈永进在晚上如愿夺冠。

当天备受关注的是男子50米自由泳，上届冠军张正伟为卫冕而战，队友陈永进在上午的预赛以21秒91连续刷新大会纪录和全国纪录，也达到了巴黎奥运会A标（21秒96）。

在这场较量中，陈永进延续火热状态以21秒95率先触壁，张正伟以22秒50居次。

女子200米自由泳和女子200米混合泳的冠军都属于新加坡泳手，颜欣慧在200米自由泳以2分01秒76卫冕金牌，队友曾子怡以2分02秒94获得铜牌；沈恩夷在200米混合泳以2分14秒49夺冠，柯敬文以2分16秒39排名第三。

最后进行的男子4X200米自由泳接力，我国代表陈永进、林峻纬、阿尔迪和蔡亦首以7分21秒50排名第二。

新加坡在男子100米蛙泳34年的冠军荒依旧没能打破，我国两位泳手马哈比尔和洪玮携手出战，分别以1分01秒22和1分02秒21获得第二和第三。冠军属于打破大会纪录的越南泳手范清宝，成绩为1分00秒97。

我国另一泳将柯正文无缘卫冕男子50米仰泳，尽管游出比上届夺冠更好的成绩，他只能以25秒61排名第三。获得金牌的是印度尼西亚的西曼，成绩为25秒16。同场竞争的新加坡泳手陈恩以26秒70排名第七。