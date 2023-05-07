再次称警方未帮助老妇 TOCA和总编辑许渊臣接更正指示

黄俊贤

更新 /
更新 / 2023年5月7日 10:18 PM
发布 /
发布 / 2023年5月7日 10:07 PM
TOCA总编辑许渊臣（海峡时报）
TOCA总编辑许渊臣（海峡时报）

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再次对2021年义顺5道一名老妇未戴口罩遭警员“围堵”的事件做出虚假指控，网络新闻平台The Online Citizen Asia（简称TOCA）和平台总编辑许渊臣接获更正指示。

内政部星期天（5月7日）发文告说，许渊臣在上个月30日于脸书贴文，平台本月2日也在网站和不同社交媒体平台上贴文，再次就2021年义顺5道一起涉及老妇的事件对警方做出虚假指控。

内政部长已通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向许渊臣和TOCA发出更正指示，他们必须在原文附上更正通知。

2021年5月18日，一名网民在社交媒体Instagram发文，声称四名警员奚落和斥责一名没戴口罩的老妇。The Online Citizen（简称TOC，现已不存在）和Singapore Uncensored两个网络新闻平台在同一天转载这则贴文。

警方随后发布文告澄清，义顺5道第743座组屋当天有一名85岁的老妇没戴口罩，而且看似迷路，公众因此报警。内政部则在同月21日发文告指网民散播假信息，网民和两个网络新闻平台都接获更正指示，而他们随后也遵照指示更正贴文。

然而，TOCA随后上载访问老妇的视频，反驳警方有关协助失智老妇的澄清。对此，警方在同月25日临时召开记者会，并公布警员的随身摄像镜头画面以正视听。

 

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