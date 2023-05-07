再次称警方未帮助老妇 TOCA和总编辑许渊臣接更正指示

再次对2021年义顺5道一名老妇未戴口罩遭警员“围堵”的事件做出虚假指控，网络新闻平台The Online Citizen Asia（简称TOCA）和平台总编辑许渊臣接获更正指示。

内政部星期天（5月7日）发文告说，许渊臣在上个月30日于脸书贴文，平台本月2日也在网站和不同社交媒体平台上贴文，再次就2021年义顺5道一起涉及老妇的事件对警方做出虚假指控。

内政部长已通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向许渊臣和TOCA发出更正指示，他们必须在原文附上更正通知。

2021年5月18日，一名网民在社交媒体Instagram发文，声称四名警员奚落和斥责一名没戴口罩的老妇。The Online Citizen（简称TOC，现已不存在）和Singapore Uncensored两个网络新闻平台在同一天转载这则贴文。

Just wanted to get this out since the ruling party's Internet Brigade kept harping about TOC lying about the incident... Posted by Terry Xu on Sunday, April 30, 2023

警方随后发布文告澄清，义顺5道第743座组屋当天有一名85岁的老妇没戴口罩，而且看似迷路，公众因此报警。内政部则在同月21日发文告指网民散播假信息，网民和两个网络新闻平台都接获更正指示，而他们随后也遵照指示更正贴文。

然而，TOCA随后上载访问老妇的视频，反驳警方有关协助失智老妇的澄清。对此，警方在同月25日临时召开记者会，并公布警员的随身摄像镜头画面以正视听。



