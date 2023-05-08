星期一开盘可关注股票

美国劳工部上星期五（5月5日）公布4月份新增25万3000个职位，比前一个月的16万5000个多，显示就业市场不受银行业动荡和高借贷成本等因素影响保持强劲。数据暂时缓解了市场对经济衰退的担忧，带动华尔街三大股指星期五收盘都上涨。

道琼斯工商指数起1.65%；标准普尔500指数上扬1.85%，纳斯达克指数涨2.25%。

投资者对滞胀的担忧正在华尔街股市酝酿，投资者正等待可能揭示美联储是否成功抑制通货膨胀而没有严重损害经济增长的数据。

来临星期三（10日），美国将宣布4月份消费者物价指数，可能会更清楚地显示美联储的加息是否正在冷却通胀。

已经开盘的亚太股市中，悉尼股市上升0.95%、首尔股市起0.77%，以及东京股市下跌0.33%。

本地投资者对经济放缓的风险和美国联邦储备局下来的利率政策持续担忧，导致市场情绪低落。海峡时报指数上个星期五横摆闭市，下跌0.08%，报3266.63点，全周微跌0.11％。

以下是星期一可关注的股票：

* 天阶控股（The Place Holdings）星期一（8日）开市前宣布暂停交易，有待发布公告。

* 明策集团（Clearbridge Health Limited）星期天（7日）公布截至2022年底财年的持续经营业务和已终止业务的净亏损分别达1016万元和98万8000万元，每股亏损分别是1.64元和0.16元。

* 联明集团（Lian Beng）主席王邦益为首的投资控股公司OSC Capital对联明集团的收购行动取得小幅进展。截至上个星期五傍晚6时，公司购得556万多股，相等于总发行量的1.11％。收购方和相关方共持有或掌控3亿5170多万股，相当于总发行股票的70.39％。

OSC Capital在5月3日把收购价调高6分或9.7％至每股0.68元，并表明不会再提高献议价。

新加坡证券投资者协会指最终收购价太低，不公平且不合理，因为收购价比联明的净资产值低了66％。协会建议股东等待独立财务顾问（IFA）的报告出炉后，才决定是否要接受收购献议。

* 泉合控股（Chuan Hup Holdings）向Homestead Properties收购Homestead Capital的部分股权。公司以80万元收购Homestead Capital的7.7%股权，再拨出450万元认购另外43.3%的股权，收购额共达530万元。

*上海动力发展（Shanghai Turbo Enterprises）获得新加坡交易所准许延迟发布年报，期限为2023年8月31日。