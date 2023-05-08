我国因冠病造成年度经济成本或达36亿元

若目前的疫情局势持续，我国因冠病造成的年度经济成本可达约36亿元，占国内生产总值约0.6％。未来局势恶化则可导致我国经济成本加重至每年160亿元，相等于国内生产总值的2.8％。

美国制药公司默沙东（MSD）公司星期一（5月8日）公布从2020年2月至今年初对五个市场进行的经济分析结果。报告称，即便各国逐渐把疫情视为地方性流行病，这些估计出的间接成本会继续维持在高水平。

报告分析了澳大利亚、香港、新加坡、韩国、以及台湾这五个市场，发现不超过96％的总冠病经济损失属于间接成本。这种隐藏成本包括员工因染疫而缺席工作，或须要照顾染疫的年长者和幼儿而影响生产力。

针对我国的生产力亏损，20岁至64岁的成年人染疫造成的经济损失比青少年和年长者大，共约27亿元的经济损失，也就是每人成本约1285元，占国内生产总值（GDP）约0.5％。

报告指出，以目前的疫情局势来看，五个市场的冠病经济损失估计占各市场的国内生产总值约0.6％到1.6％，当中新加坡最低，韩国最高。

另外，报告强调疫情对不同行业和人口群体的影响不均。一些关键行业的影响更大，我国医疗、旅游、物流、教育和餐饮业员工除了更容易感染冠病，缺席率也比一般人高。

若未来疫情恶化，这些大致上无法居家办公的劳动力可能需要在康复期间隔离，损失的生产时间可能比案头（desk-based）工作高出三成。

出现长冠病的人须接受多次复诊，除了生产力长期受到影响，对医疗服务的依赖性也更高，导致间接和直接经济成本同时增加。长冠病占37％的本地总冠病经济损失。

另一方面，近半的总冠病经济成本，相等于约17亿元，可归因于疫情对年长和患有共病症等弱势群体的影响。