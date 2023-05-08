今年骨痛热症病例逾2900起 或现新一波传染高峰

截至本月5日，我国通报超过2900起骨痛热症病例，今年出现新一波传染高峰的风险相当高。本地目前有22个骨痛热症活跃区，传播最广的仍是第三型骨痛热症病毒。

旨在抑制伊蚊数量的伊蚊绝育试验计划（Project Wolbachia）至今惠及13个市镇的100万名居民，调查显示，高达96%住在这些地点的受访民众对这项计划表示支持。我国也计划在未来几年，把这项计划扩大至更多地点。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆星期一（5月8日）出席第七届新加坡国际骨痛热症工作坊致辞时说，因本地人口对骨痛热症的免疫力低、本地气候利于蚊子滋生等因素，我国继续面临骨痛热症暴发的情况。

过去三年，我国共发生两次骨痛热症疫情大规模暴发；2020年共有超过3万5000起病例，32人死亡；2022年的病例超过3万2000起，19人病逝。

“今年骨痛热症病例激增的风险依然很高，截至本月5日，本地共通报2944起病例。即便当今骨痛热症所导致的风险低于1960年代，但我们的经验显示，持续努力抑制社区中的伊蚊数量是必要的。”

根据国家环境局文告，今年发现的388个骨痛热症活跃区中，约95%已脱离名单，目前有22个骨痛热症活跃区，其中六个属于出现至少10起病例的黑区。

位于后港1道及罗弄阿苏的黑区累计病例最多，至今有153起，过去两周新增一起病例。武吉班让环路及日拉邦路黑区的累计病例有20起，但过去两周的新增病例高达九起，是所有活跃区最多的。