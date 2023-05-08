【国会】移民局不收集公民权申请人财富或净值信息

拥有高净值不意味着一定能获得新加坡公民权。移民与关卡局不收集公民权申请人的财富或净值信息。

内政部长兼律政部长尚穆根星期一（5月8日）在国会口头答复新加坡前进党非选区议员梁文辉有关2000年以来有多少高净值人士和他们的家人获得新加坡公民权的提问时，强调申请者的财富或净值不是评估他们能否获得新加坡公民身份的主要标准。

尚穆根说，近日有媒体报道，一名驻南非的研究员估计，我国今年料吸引3500名高净值人士成为新加坡公民。内政部4月25日发表声明，称报道具强烈误导性，没有可信依据。“我们不知道这名研究员如何得出这些数据。今年的其余公民权申请结果还没有决定。”

尚穆根说，内政部发布声明后，这名研究员致函内政部，称他被媒体错误引述。他在信中称自己受访时“没有提到公民权”。他也说，他的研究不追踪公民权数据，他预估的3500人，泛指移居新加坡的高净值人士，其中大多数可能是外派人员和持工作证件者。换句话说，他们不一定是申请并成为公民。

尚穆根重申，当局会考量一系列因素来评估公民权申请，包括申请者为我国作贡献的能力、申请者或其企业在我国创造的就业机会、申请者拥有的特殊技能或教育程度、申请者在新加坡是否有家人，他们融入本地社会的能力，以及在我国扎根的承诺。

不同的评估标准也适用于不同的申请者，取决于他们的背景和情况。例如，以新加坡公民配偶的身份申请公民权的人，当局对他们所做的评估，不同于那些已在我国旅居一段时间，为本地创造就业机会的人士。

备注：我们《联合早报》4月21日曾引述研究员阿莫尔斯的报告，进行报道。记者当时根据报告数据，补充询问这家研究公司有关今年预计来新的高净值人士人数时，对方答复时说预计有3000到3500人移居（migration），我们的报道误写为吸引他们成为新加坡公民。