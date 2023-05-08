本地股市早盘微跌0.15%

美国华尔街股市上周最后一个交易日因为经济数据保持强劲，以及区域银行股回弹而上涨，提振了星期一（5月8日）多数亚太股市的表现，尤其是银行股的表现。

亚太股市星期一早盘普遍上升，新加坡海峡时报指数中午休市前退低0.15%或4.77点，报3261.86点。

早盘交易量5亿3947万股，交易额3亿9904万元，上升股265只，下跌股193股。

其他亚太股市除了东京以外，早盘都向好。东京股市下跌0.73%、上海和深圳分别上扬1.56%和0.25%、香港攀高0.75%、首尔和台湾分别起0.79%和0.55%，悉尼股市上升0.72%。

美国4月份新增25万3000个职位以及薪金增幅加速的数据显示劳动市场的韧性，数据减低了美国经济衰退的担忧，但投资者仍然对经济走向感到警惕。

美联储将在星期一对贷款官员进行调查，市场会关注调查结果以衡量区域银行的贷款压力。摩根大通经济师卡斯曼（Bruce Kasman）认为，该调查应指出银行贷款标准的进一步广泛收紧。

卡斯曼说：”银行系统的持续压力确实增加了人们对破坏性金融市场事件即将发生的担忧。”

海指成份股升多跌少， 13只上升、 九只下跌、 八只持平。

领涨的是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）起1.73%报1.76元、丰益国际（Wilmar International）上涨1.55%，以及大华银行上扬1.47%。

下跌幅度最大的是创业公司（Venture Corp），跌6.04%、华侨银行下滑2.85%，以及华业集团（UOL）退低2.25%。